وزيرِ الدفاع يرعى حفلَ تخريج طلبة كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

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رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز،وزير الدفاع، حفلَ تخريج طلبة كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة،لبرنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة الـ(49)، وبرنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية الدفعة الـ(14) للعام 1444هـ، وذلك بمقر الكلية بالرياض.

وكان في استقبال سموِّه لدى وصوله مقر الكلية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.

وفور وصول سموِّه مقر الحفل، عُزِفَ السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقِبَ ذلك، شاهدَ سموُّ وزيرِ الدفاع عرضًا مرئيًّا للكلية، اُستعرِضَت فيه البرامج الأكاديمية والأنشطة والفعاليات، وسير تقدم خطط التطوير للكلية.

وتضمَّن العرض كلمة لقائد الكلية، أكد فيها أنه تم تصميم هذه البرامج لتلبِّي الاحتياجات الدفاعية والأمنية،من خلال منهجية تتمثل في تقييم القدرات بالمشاركة مع أصحاب العلاقة، وسد الفجوات المعرفية في منظومة متكاملة؛لتشكِّل اليوم بيئة تعليمية تعزز مهارات التفكير، وتطور الإستراتيجيات والعمل المشترك، بما ينعكس على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الدفاع.

وأشار خلال كلمته إلى أن حفل التخريج لهذا العام ضمَّ طلبةً من الدول الشقيقة والصديقة من 19 دولة.

بعد ذلك، أُعلنت النتائج، وكرَّمَ سموُّه الطلبة المتفوقين، ثم تسلَّمَ سموُّ وزيرِ الدفاع هديةً تذكاريةً بهذه المناسبة من قائد الكلية.

وفي ختام الحفل، التُقطت الصور التذكارية لسموِّه مع الخريجين،ثم عُزِفَ السلام الملكي.

حضر الحفل، معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ومعالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، ومعالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعددٌ من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة.