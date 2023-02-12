وزيرِ الرياضة يستقبلُ بعثةَ الهلال لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ، اليوم بعثةَ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب.

وهَنَّأَ سموُّه في أثناء لقائه البعثة، إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستويات المميَّزة والمشرِّفة التي قدَّمها الفريق،التي تُوِّجَت بوصوله إلى المباراة النهائية في المونديال العالمي، وحصوله على وصافة أندية العالم ، عادًّا هذا النجاح امتدادًا لما حقَّقته كرة القدم السعودية في الأعوام الأخيرة من إنجازات على صعيد المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وكذلك الأندية، في ظل الدعم غير المسبوق من قبل القيادة الرشيدة،راجيًا لفريق الهلال وأندية الوطن كافة، تحقيق أفضل النتائج في المشاركات الخارجية المقبلة، ورفع راية الوطن عالية في مختلف المحافل القارية والدولية.

يذكر أن الهلال كان قد وصل إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية بعد فوزه على المستضيف الوداد الرياضي المغربي في الدور الأول بضربات الترجيح، ثم تغلَّب على فريق فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي بنتيجة (3-2)، قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة (5-3) ويحصل على الميداليات الفضيَّة لتحقيقه المركز الثاني.