وزير إعلام اليمن: مليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات بحق صحفيين ونشطاء

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كشف وزير إعلام اليمن معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت حملة اعتقالات بحق صحفيين ونشطاء.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذتها المليشيا خلال الأيام الماضية بمناطق سيطرتها، وطالت إعلاميين وصحفيين ونشطاء، تعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات تلك المليشيا وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي ضدها.

حملة مسعورة ضد أصوات تفضح انتهاكات المليشيا

وأضاف أن هذه الحملة المسعورة ضد الأصوات التي ارتفعت لفضح جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي وعبثها وفسادها الذي يزكم الأنوف، تذكر بممارسات نظام الملالي من أعمال قمع وتنكيل بحق المحتجين من شباب وأطفال إيران، والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم وأشعلت الغضب الشعبي في جميع أنحاء البلاد.

اليمن يطالب بموقف دولي ضد جرائم الحوثي

وأشار إلى أنه يستغرب حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء، مطالبًا بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا.

مليشيا الحوثي تدمر 98 مصنعًا باليمن

في الوقت نفسه، كشفت تقارير اقتصادية يمنية أن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية تسببت في تدمير 98 مصنعًا في مختلف المحافظات، مبينة أن تخريب المصانع أسفر عنه خسائر بلغت خلال السنوات الماضية، أكثر من 75.89 مليار دولار.

وأكدت أن جرائم الفساد والإهمال الحوثي منذ سنوات ضد تلك المنشأة يندرج في سياق تحويلها كغيرها من المؤسسات الحكومية والمختلطة والأهلية إلى ملكية خاصة للمليشيات ولعناصرها.