وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني يطلع على تجربة صندوق التنمية العقارية

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أشاد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الدكتور خلفان بن سيعد الشعيلي، بالنتائج والإنجازات لبرامج الدعم السكني في صندوق التنمية العقارية، مبينًا أن ما تحقق من إنجازات في مدة زمنية قصيرة يدل على وجود رؤية وطنية شاملة في المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه والوفد المرافق له لصندوق التنمية العقارية بمدينة الرياض، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي.

وأكد معاليه أن ما تشهده المملكة من نقلة نوعية شاملة في شتى المجالات يعد فرصة للتعاون المشترك بين الجانبين، وفقًا لرؤية المملكة 2030 ورؤية سلطنة عمان 2040، مشيدًا بالتحول الرقمي لــ”الصندوق العقاري” وتنويع الخيارات لبرامج الدعم السكني في تمكين المواطنين من تملك السكن.

واطلع الوفد العماني خلال اللقاء على عرض مرئي لتجربة “الصندوق العقاري” في تمكين نحو 1.5 مليون مستفيد منذ تأسيسه عام 1974م في مختلف مناطق المملكة ومرحلة التحّول في إستراتيجيته في يونيو 2017م.

واستعرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، خلال اجتماع عُقِد على هامش الزيارة، الدور التنموي للصندوق في تحقيق تنمية عمرانية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مرحلة التحول لــ”الصندوق العقاري” عام 2017م، وما تحقق من إنجازات لبرامج الدعم السكني في تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد خلال المدة من يونيو 2017م حتى نهاية النصف الأول من 2022م، وإيداع نحو أكثر من 40 مليار ريال دعمًا شهريًا خلال المدة نفسها لمستفيدي “سكني”.

وأكد ابن ماضي أن الصندوق العقاري عزّز من مسيرته التنموية بصفته ذراعًا رئيسًا لسوق التمويل العقاري بموافقة مجلس الوزراء على نظامه الجديد مطلع عام 2021م بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030)؛ بهدف رفع نسبة التملك 70% نهاية 2030م.