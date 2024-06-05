وزير الإسكان يدشّن ضاحية “بوابة مكة” أولى ضواحي الوطنية للإسكان في العاصمة المقدسة

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، ضاحية “بوابة مكة” أولى الضواحي العمرانية للوطنية للإسكان في العاصمة المقدسة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي.

واطّلع معاليه والحضور على عرض مرئي عن ضاحية بوابة مكة، التي تمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 5 ملايين متر مربع، وتضم أكثر من 8300 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وتاون هاوس وشقق.

وشهد معالي الوزير خلال حفل التدشين توقيع 5 اتفاقيات للتطوير العقاري بين الشركة الوطنية للإسكان وكل من شركة عبر المملكة العقارية، وشركة أجدان للتطوير العقاري, شركة سمو العقارية، شركة عبد الرحمن الراشد، وشركة التحالف العقارية، حيث ستوفّر المرحلة الأولى أكثر من 2300 وحدة سكنية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وثمن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان دعم سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، في تذليل العقبات لبناء وتطوير مثل هذه المشاريع العملاقة، مبيّنًا أن الضاحية تأتي امتدادًا لما سبقها من طرح العديد من الضواحي والمجتمعات العمرانية في منطقة مكة المكرمة، وذلك لزيادة المعروض العقاري في المنطقة توافقاً مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

وبيّن الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان أن ضاحية بوابة مكة تشكل واجهة جديدة لكل من يبحث عن جودة حياة في العاصمة المقدسة وسط جملة من المرافق المتكاملة والخدمات العامة والاحتياجات الأساسية والمرافق الترفيهية، إلى جانب وفرة المسطحات الخضراء بتضمينها لـ 38 حديقة في أرجائها على مساحة إجمالية تتجاوز 730 ألف متر مربع والتي بدورها تسهم في خلق فضاءات رحبة وتوفير بيئة جاذبة للعيش, يذكر أن الضاحية تتميز بتصاميم مستوحاة من تراث العاصمة المقدسة ومسارات متصلة للوصول للمرافق والخدمات بسهولة ويسر وصمم المخطط العام ليضمن التنقل خلال 15 دقيقة بين جنبات الضاحية.

يذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على الاستثمار في عدد من المشاريع والضواحي بمنطقة مكة المكرمة، حيث وصل إجمالي الضواحي والمجتمعات التي تعمل على تطوريها على 5 ضواحٍ ومجتمعات عمرانية،

وهي الجوهرة وسدايم وخيالا وبوابة مكة، إلى جانب مجتمع السدن، بإجمالي مساحات تجاوزت 17 مليون متر مربع وبعدد وحدات تخطت 35 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم وفق معايير عالمية، لتستوعب أكثر من 168 ألف نسمة، وذلك في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% وللمزيد من المعلومات عن الضاحية زيارة الرابط التالي : https://sakani.sa/app/mega-project/8 .