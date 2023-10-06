وزير الإعلام الكويتي يزور معرض الرياض الدولي للكتاب

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زار معالي وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري، يصحبه معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 المقام في رحاب جامعة الملك سعود.

وتجوّل الضيف والوفد المرافق له في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه ما يزيد عن 1800 دار نشر من 32 دولة موزّعة على أكثر من 800 جناح عرض.

واستمع معالي وزير الإعلام الكويتي إلى شرحٍ عن المعرض منذ انطلاقته في 28 سبتمبر، حيث تضمن المعرض باقةً من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامجه الثقافي المتضمن أكثر من 200 فعالية، منها ندوات حوارية، وأمسيات شعرية تضم نخبةً من شعراء الفصحى والشعر النبطي، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب الرواة، وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل وإثراء قدراته وصقل مهاراته المعرفية، إضافة إلى العروض المسرحية لمسرحياتٍ سعودية ودولية، كما يستضيف المعرض في فعالية “حديث الكتاب” نُخبة من المفكرين والمؤلفين المؤثرين، في فعالياتٍ تعكس كافة عناصر الثقافة ومكوناتها.