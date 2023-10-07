وزير الإعلام الكويتي يزور معرض “تاريخ الدولة السعودية” ويؤكد أهمية الاستفادة من المبادرات الناجحة

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زار معالي وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري، اليوم، معرض “تاريخ الدولة السعودية” بمقر وكالة الأنباء السعودية “واس”، يصحبه معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.

وتجوّل معاليه والوفد المرافق له، في أرجاء المعرض، مستمعاً إلى شرحٍ عن أهداف مبادرة “واس” من إقامة المعرض، انطلاقًا من دورها الإعلامي الوطني وتعزيزاً لرسالتها التثقيفية والمعرفية التاريخية، حيث أُعدّ المعرض بأسلوبٍ تفاعلي وباستخدام تقنيات مرئية ووسائط متعددة تحكي مراحل تاريخ الدولة السعودية.

واطلع معالي وزير الإعلام الكويتي على محطات المعرض الذي صمّم وفق مسارٍ زمني متسلسل بدءاً من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة، وحتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية، وبداية عهد الدولة الحديثة وتطوّرها، بلوغاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وما تشهده المملكة من حاضرٍ زاهر ومستقبلٍ مشرق.

وعقب الجولة شاهد معاليه والحضور، عرضاً مرئياً عن تاريخ العلاقات السعودية الكويتية.

وفي ختام الزيارة، قدّم معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، هدية تذكارية لمعالي وزير الإعلام الكويتي بهذه المناسبة.

وأعرب معالي وزير الإعلام الكويتي في تصريح لوكالة الانباء السعودية عن سعادته بزيارة معرض “تاريخ الدولة السعودية”، الذي يمثّل ذاكرةً لتاريخ المملكة ومراحلها وما تحقق لها من إنجازات.

وعدّ الوزير الكويتي، “معرض تاريخ الدولة السعودية” في “واس” تجربة يستفاد منها على مستوى منظومة الإعلام الخليجي لتسلّط الضوء على تاريخ دول المجلس، ونستشرف من خلالها المستقبل المضيء لدولنا.

وأكد معاليه أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الإعلام في البلدين للاستفادة من التجارب المشتركة، مشدداً على ضرورة نقل التجارب الناجحة وتحويلها لتكون فرصٍ نجاح يمكن الاستفادة منها لتطوير العمل المشترك، والسعي لقراءة الواقع واستشراف المستقبل.

وأضاف معاليه: أن هذه اللقاءات ستسهم بشكل كبير في التكامل فيما بيننا، وتغطية الزوايا المهمة من هذه النماذج الناجحة، ليكون هنالك تأثير ايجابي ملموس في دول المجلس، حيث نتشارك العادات والقيم والنماذج المشابهة، وأي تجربة ناجحة ستسهم في نجاح التجربة في دولة أخرى من دول المجلس.

واختتم معالي وزير الإعلام الكويتي تصريحه، معرباً عن شكره لوزارة الإعلام ولوكالة الأنباء السعودية، على إتاحة الفرصة من خلال هذه الاجتماعات والجولات التي ستسهم في تطوير العمل الاعلامي المشترك.