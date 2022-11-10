وزير الإعلام المكلَّف يستقبلُ عدداً من ضيوف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

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استقبلَ معالي وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -اليوم- عدداً من ضيوف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22، الذي تستضيفه الرياض استثنائياً تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.

حيث استقبلَ معاليه كلًّا من معالي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين رمزان بن عبدالله النعيمي، ومعالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني محمد ولد إسويدات، ومعالي المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل.

وقد رحَّب الدكتور القصبي بضيوف المهرجان متمنياً لهم طيب الإقامة في الرياض،وأن يخرج المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمخرجات ترتقي لتطلعات قيادات وشعوب المنطقة، وتليق بمتطلبات الساعة.

كما استعرض اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجالات الإعلام.