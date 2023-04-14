وزير الإعلام اليمني: إطلاق سراح اللواء ناصر هادي ووصوله إلى الرياض

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قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: إن اللواء ناصر هادي وصل إلى الرياض بعد إطلاق سراحه من الاحتجاز، مضيفاً أن عملية الإفراج تمت ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين مع الحوثيين وسيتم تقديم الرعاية الصحية لهم من الأشقاء بالمملكة.

وأضاف أن اليمن تثمن دور الأشقاء بالسعودية في ملف الأسرى والمختطفين، وجهودها المستمرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.

ووجه الإرياني التحية للأبطال المحررين وأسرهم وثمّن تضحياتهم ونضالهم الوطني وصمودهم، مؤكدا أن ملف تبادل الأسرى والمختطفين حظي باهتمام ومتابعة خاصة من مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره ملفاً إنسانياً في المقام الأول.