وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي الإرهابية هي المسؤولة عن حوادث الطرق المروّعة

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أكد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، عبر” تويتر” أن الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة نقل جماعي في نقيل ظمران بمديرية القبيطة، على الطريق الفرعي”البديل” الرابط بين محافظتي (تعز،لحج) وأسفر عن مقتل شخصين بينهم امرأة وإصابة 45 بجروح متفاوتة، نتيجة مباشرة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات.

وأشار إلى أن هذا الحادث نموذج لعشرات الحوادث التي تقع بشكل يومي في الطرق الفرعية والوعرة، التي يضطر سائقي المركبات لعبورها، والمخاطر والمعاناة التي يتكبدها المدنيين، جراء استمرار مليشيا الحوثي في قطع الطرق الرئيسية، واستمرارها في فرض حصار غاشم على محافظة تعز، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر.

وطالب “الإرياني” المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بترك سياسة الاستجداء ومغادرة مربع الصمت، الذي يدفع ثمنه اليمنيين يوميا، وممارسة ضغط حقيقي وفاعل على مليشيا الحوثي لفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات، ورفع الحصار فورا عن تعز، والسماح بتنقل المواطنين بشكل طبيعي.