وزير الإعلام يبحث تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين المملكة ومصر

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بحث معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية مع عدد من المسؤولين سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك القائم بين البلدين الشقيقين حيث استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، معاليه في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

وأكد الدكتور مدبولي أن اللقاء يأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك، وحرص المملكة ومصر على تقوية أواصر العلاقات في مختلف المجالات، لافتاً النظر إلى أن التعاون والتنسيق في مختلف المجالات يأتي انعكاساً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

بدوره نوه وزير الإعلام بتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، إلى أهمية وتعزيز العمل على تطوير علاقات التعاون المشترك في مجال الإعلام بين المملكة ومصر، وذلك ليواكب ما تشهده العلاقات على المستوى السياسي من تميز وتوافق.

وأكد معاليه متانة العلاقات السعودية المصرية ودور الإعلام المهم، في التعبير عما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات وتعاون وتنسيق مستمر على جميع الأصعدة.

كما التقى معاليه خلال الزيارة نخبة من القيادات الإعلامية في جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر حيث تناول اللقاء عدداً من الأفكار والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي القائم بين المملكة ومصر على مختلف المستويات.