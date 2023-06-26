وزير الإعلام يتفقد مقار الوزارة والهيئات التابعة لها بالمشاعر المقدسة

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تفقد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1444هـ بمكة المكرمة، التي تشرف عليها وزارة الإعلام، ويشارك فيها 50 جهازًا حكوميًا، يعملون على مدار الساعة لتقديم التسهيلات للإعلاميين، الذين قدموا من جميع أنحاء العالم لتغطية موسم الحج.

واطلع معالي وزير الإعلام على عرضٍ موجز من فريق العمل عن الأدوار المقدمة، حيث تهدف الغرفة إلى إعداد الأخبار والبيانات والمواد الرقمية.

كما وقف معاليه على سير العمل في المركز الإعلامي الافتراضي (VPC)، الذي يضم أكثر من 1100 إعلامي محلي ودولي، ويوفر المنتجات الإعلامية الآنية المختلفة؛ من فيديوهات وصور ولقاءات ولقطات من جميع أنحاء المشاعر المقدسة.

وقد أتاح المركز منذ انطلاقته أكثر من 1500 مادة أمام الإعلاميين، وسيقوم المركز كذلك بنقل المؤتمرات الصحفية المصاحبة بـ 5 لغات ابتداءً من الغد، ولمدة 3 أيام متتالية.

كما زار معالي وزير الإعلام أثناء جولته، غرفة العمليات الإعلامية التي أنشأتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، ويتم الإشراف والتنسيق من خلالها على فرق العمل الميدانية في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تقديمها الدعم لوكالات الأنباء الإسلامية والدولية، وتعد الغرفة واحدة من أربعة مراكز إعلامية أنشأتها الوكالة في المشاعر المقدسة (منى وعرفات والعوالي).

واستمع معاليه إلى شرحٍ حول العمل الذي تقدمة الوكالة بالتنسيق مع فرقها الميدانية وشركائها الدوليين.

واختتم وزير الإعلام زيارته لغرفة العمليات الإعلامية بالاجتماع مع ممثلي التواصل والإعلام في عدد من الأجهزة الحكومية المشاركة في الحج، وبحث معهم تطوير العمل الإعلامي المشترك.

وتفقد معاليه مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع؛ التي تقدم من خلاله جميع الخدمات والتسهيلات لوسائل الإعلام والإعلاميين المحليين والدوليين، ويستفيد من خدماتها عبر “منصة إعلام” أكثر من 1200 إعلامي حتى الآن.

فيما وقف معاليه على مستوى الاستعدادات في مقر وزارة الإعلام في عرفات، واطلع على التقنيات المستخدمة في عربة البث المتنقلة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لتغطية وقفة عرفات، ثم انتقل بعد ذلك إلى برج جبل الرحمة، واطلع على الأستوديو التلفزيوني المتنقل التابع للهيئة، الذي يستضيف مئات الشخصيات خلال موسم الحج، ويربط المشاهد بالمراسلين الميدانيين، ويستعرض التقارير المصورة.

بعد ذلك قام معاليه بزيارة لأستوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون في جسر الجمرات، واستمع إلى شرحٍ تفصيلي من المختصين عن التقنيات الحديثة المستخدمة من قبل الهيئة، وآلية التغطية الإعلامية لمشعر منى وجسر الجمرات.

ثم انتقل إلى المركز الإعلامي الذي هيأته “واس” بمشعر عرفات، والذي اشتمل على التجهيزات الإعلامية اللازمة لتسهيل العمل الإعلامي لكافة الصحفيين المحلين والشركاء الدوليين، ويعد المركز نقطة انطلاق التغطيات الإعلامية على أرض مشعر عرفات ويمكن من خلاله لكافة وسائل الاعلام المحلية والدولية أداء رسالتهم الإعلامية خلال موسم الحج.

بعد ذلك انتقل وزير الإعلام إلى مقر الوزارة في منى، ووقف على جاهزية مقر ضيوف الوزارة من الإعلاميين الدوليين، وتجول في المركز الإعلامي المعد للإعلاميين الدوليين في المقر، واجتمع بعددٍ من الإعلاميين أثناء تغطيتهم الميدانية، واطلع على نماذج من أعمالهم.

وفي ختام زيارته التفقدية، وجّه معالي وزير الإعلام شكره لجميع منسوبي الوزارة ومنظومتها المشاركين في تغطية حج هذا العام 1444هـ، مشددًا على أهمية بذل مزيد من الجهود لإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتيسير على حجاج بيت الله الحرام.