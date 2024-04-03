وزير الإعلام يتفقد مقرات الإذاعة والتلفزيون في المسجد الحرام

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زار معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من مقرات الإذاعة والتلفزيون في المسجد الحرام بمكة المكرمة، للاطلاع على سير العمل والاطمئنان على كفاءة الأداء، خلال تغطية موسم العمرة في شهر رمضان المبارك.

وشملت الزيارة مقر قناة القرآن الكريم في المسجد الحرام، حيث كان في استقبال معاليه مدير القناة صالح الأحمدي، وعدد من منسوبيها، وفرق العمل من الإداريين والفنيين.

واطلع وزير الإعلام على أستوديوهات النقل والتقنيات المستخدمة فيها، والبث المباشر الذي تقدمه القناة لملايين المشاهدين حول العالم خلال الشهر الفضيل.

وفي ختام الزيارة؛ أشاد معاليه بالدور الإعلامي الذي يقدمه العاملون في القنوات والإذاعات السعودية، ومواكبة التغطيات الإعلامية للمناسبات والأحداث المختلفة.

يذكر أن قناة القرآن الكريم تنقل صورة حية على مدار 24 ساعة من المسجد الحرام إلى ملايين المشاهدين حول العالم، عبر بث مباشر تقدمه أكثر من 40 كاميرا حديثة بتقنية عالية، يقف خلفها أكثر من 80 سعوديًا على درجة عالية من الاحترافية.