وزير الإعلام يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك

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رفع معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودعا معاليه المولى سبحانه وتعالى أنْ يعيد هذه المناسبة على المملكة وشعبها دوماً وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة، وأنْ يوفق حجاج بيته الحرام إلى إتمام مناسكهم في يسر وطمأنينة.

كما سأل وزير الإعلام الله عزّ وجلّ أنْ يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وأنْ يسدّد على طريق الخير خطاهما، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، ولضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.