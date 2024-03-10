وزير الإعلام يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان

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رفع معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، باسمه ونيابةً عن منسوبي منظومة الإعلام، أسمى آيات التهنئة وأصدقها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

وسأل معاليه المولى تعالى، أن يوفق الجميع لاغتنام أوقاته المباركة، وأن يعيد شهر رمضان على بلادنا قيادةً وشعبًا بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على المملكة عزها ومجدها وأمنها ورخاءها وازدهارها.