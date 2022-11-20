وزير الإعلام يلتقي بالوفد الإعلامي المرافق لولي العهد في زيارته الرسمية لعدد من الدول الآسيوية

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التقى معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في بانكوك، بالوفد الإعلامي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في زيارته الرسمية للمشاركة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، وزيارة عدد من الدول الآسيوية، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

واستعرض معالي وزير الإعلام خلال اللقاء، أهمية الزيارة الحالية لسمو ولي العهد لدول شرق آسيا، التي ستسهم -بإذن الله- في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الدول وستنقلها إلى آفاق جديدة ومستقبل زاهر وواعد.

ودعا معاليه الوفد الإعلامي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدان في المجالات الإعلامية كافة، إضافةً إلى ضرورة تسليط الضوء الإعلامي على الفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون؛ لتُسهم في تقوية العلاقات بين الشعوب ولتكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين الدول.