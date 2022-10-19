أبرز الموادأهم الاخبارمحليات
أخر الأخبار

وزير الإعلام ينعى «عبدالله الجعيثن»: ترك لنا إرثًا ثقافيًا وإعلاميًا كبيرًا

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 9:35 مساءً
عبدالله الجعيثن
عبدالله الجعيثن

المناطق ـ فريق التحرير

قدم ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، اليوم الأربعاء، التعازي في وفاة الكاتب الاقتصادي عبدالله الجعيثن.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الأستاذ عبدالله الجعيثن -رحمه الله- ولذويه ومحبيه.

وتابع: لقد فقدنا كاتبًا متميزًا، ترك لنا إرثًا ثقافيًا وإعلاميًا كبيرًا، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وتوفي، اليوم الأربعاء، الكاتب الاقتصادي عبدالله الجعيثن، بعد صراع طويل مع المرض.

ورحل الكاتب الاقتصادي عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، حسبما أوردت العربية.

يذكر أن عبد الله الجعيثن، ولد في القصب بمنطقة الرياض عام 1950، وألف أكثر من 50 كتاباً في الشأن الثقافي والأدبي والاجتماعي والاقتصادي، وله العديد من المشاركات المقالية في الصحافة.

اقرأ أيضا| ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية للصناعة

الوسوم
صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 9:35 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

زر الذهاب إلى الأعلى