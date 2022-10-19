وزير الإعلام ينعى «عبدالله الجعيثن»: ترك لنا إرثًا ثقافيًا وإعلاميًا كبيرًا

المناطق ـ فريق التحرير

قدم ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، اليوم الأربعاء، التعازي في وفاة الكاتب الاقتصادي عبدالله الجعيثن.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الأستاذ عبدالله الجعيثن -رحمه الله- ولذويه ومحبيه.

وتابع: لقد فقدنا كاتبًا متميزًا، ترك لنا إرثًا ثقافيًا وإعلاميًا كبيرًا، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الأستاذ عبدالله الجعيثن -رحمه الله- ولذويه ومحبيه.

لقد فقدنا كاتبًا متميزًا، ترك لنا إرثًا ثقافيًا وإعلاميًا كبيرًا، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون" pic.twitter.com/XZg8hRW3hc — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) October 19, 2022

وتوفي، اليوم الأربعاء، الكاتب الاقتصادي عبدالله الجعيثن، بعد صراع طويل مع المرض.

ورحل الكاتب الاقتصادي عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، حسبما أوردت العربية.

يذكر أن عبد الله الجعيثن، ولد في القصب بمنطقة الرياض عام 1950، وألف أكثر من 50 كتاباً في الشأن الثقافي والأدبي والاجتماعي والاقتصادي، وله العديد من المشاركات المقالية في الصحافة.

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