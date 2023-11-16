وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن تحفيز الشباب: الفشل خطوة نحو النجاح

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أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، خلال مشاركته في جلسةٍ ضمن أعمال منتدى مسك العالمي 2023 عن تحفيز الشباب والفتيات، أن الفشل ليس مضاداً للنجاح بل هو خطوة نحو النجاح.

وقال معاليه: تعلمت – كمسؤول – أن رحلتنا المهنية فيها ثلاث وقفات، إثبات الذات حتى نكتسب مهارة، وخبرة إثبات المسار المهني بالأثر، ثم العمل على غاية سامية؛ حتى يذكرنا المجتمع بالكلمة الطيبة والأثر الطيب.

وأشاد معاليه بتسجيل النسخة الجديدة من منتدى مسك العالمي لرقمٍ تاريخي وصل إلى 40 مسجلاً وحضور 10 آلاف زائر، مستعرضاً بداياته منذ تعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وأهمية تسليح الشباب أنفسهم بالمهارات الأساسية واستخدام المنطق، موجهاً رسالةً للشباب الحاضرين بالاستفادة مما يوفره المنتدى من فرص لهم تثري حاضرهم ومستقبلهم وتنميهم نحو آفاق أعلى.

كما أكد المهندس السواحة، أهمية التجانس الثقافي المؤسسي والقيّم في العمل، مستعرضاً بعض قصص النجاح والحلم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في حسن إدارته واتخاذه للقرارات، مختتماً معاليه حديثه بأنه في وقت الصمود يجب ألا ننسى أن نضع الإنسان أولاً، وخير مثال لذلك تعامل قيادة المملكة مع الجائحة.