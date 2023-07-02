وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية

المناطق_واس

بدأ معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم، زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية, تشمل بكين، ومنطقة هونج كونج الإدارية، وشينزن, كما سيلتقي معاليه نظيره الصيني، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وقادة كُبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية، والاقتصاد الرقمي، والفضاء والابتكار.

وتأتي هذه الزيارة في ظل التطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الصينية في السنوات الأخيرة، لتؤكد متانة الشراكة بين البلدين التي تتسم بتسارع الوتيرة في ظل تصاعد الفرص العالمية وتطور التقنيات في مختلف المجالات.

ومن المتوقع أن تسهم زيارة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز شراكات عديدة، إضافةً إلى جذب المزيد من الاستثمارات التقنية الصينية إلى المملكة من خلال بناء شراكات إستراتيجية، تعزز نمو الاقتصاد الرقمي، وتحقق الازدهار في مجالي الابتكار والفضاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

يرافق معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وفد رفيع المستوى يمثل الجهات التابعة لمنظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالمملكة.