وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بكبرى الشركات التقنية والابتكارية في وادي السيلكون

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اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم في وادي السيلكون، بالرئيس التنفيذي لشركة HPE نيري أنطونيو، لمناقشة توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التقنيات الحديثة والحوسبة السحابية، وتوطين الخوادم لتعزيز المحتوى المحلي ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتطرق المهندس السواحه خلال الاجتماع إلى الممكنات التي تحظى بها المملكة المتمثلة في وجود بنية تحتية رقمية داعمة، وسوق يعد الأكبر في المنطقة.

وضمن زيارة الوفد اليوم إلى وادي السيلكون التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في لقاءين منفصلين بالرئيس التنفيذي لشركة ServiceNow بيل ماكديرموت, وكذلك بالرئيس التنفيذي لشركة cohere مارتن كون، حيث ناقش الاجتماعين فرص الشراكة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وتأتي تلك اللقاءات ترسيخاً لمكانة المملكة العربية السعودية كمركز اقليمي للتقنية والابتكار للوصول إلى اقتصاد رقمي مزدهر ضمن “رؤية السعودية” 2030.