وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يزور جامعة الباحة

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زار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، يرافقه معالي نائبه المهندس هيثم العوهلي والوفد المرافق اليوم، جامعة الباحة.

وتجول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، في المعرض المُعد بهذه المناسبة، واستمع إلى شرح من مسؤولي الأركان التي تضمنت التعريف بالجامعة، ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطتها الاستراتيجية وما تقدمه من مبادرات نوعية، إضافة إلى مسيرة الجامعة وركائزها خلال 2023، كما اطلعوا على أركان البحث العلمي وما تنتجه معامل الجامعة وطلابها وطالباتها ومنسوبيها، وأهم المنجزات في البحث العلمي لهذا العام.

فيما شاهد الوزير السواحه ومرافقوه ركن تقنية المعلومات والتعلم الإلكتروني الذي تضمن أهم المنجزات في هذا العام الحالي في مجالات التقنية، وإبراز وضع الجامعة من جوانب التقنية والبنية التحتية ووضع الجامعة في التحول الرقمي والأمن السيبراني.

بعد ذلك انتقل إلى مركز الحاضنات وريادة الأعمال واطلع على ما يحتويه ويقدمه المركز من خدمات للمفكرين والمبتكرين وحضانة المشاريع الناشئة، وشاهد مشاريع رائدة لمنشآت ناشئة، منها “منصة حياك” و”تطبيق على طريقي” و “ساندوتش ورقي” وعدد من الابتكارات.

بعدها عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي رئيس جامعة الباحة , اجتماعاً مع قيادات الجامعة والمختصين في تقنية المعلومات والبحث العلمي تم خلاله بحث سبل التعاون بين الوزارة وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الباحة في المجالات البحثية والتقنية وتعزيز فرص التعاون والشراكات التي تدعم نقل ومشاركة المعرفة والاستثمار في مخرجاتها فيما يخص التحول الرقمي وتقنية الذكاء الاصطناعي.