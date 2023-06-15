وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يقف على استعدادات شركة موبايلي لموسم الحج

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زار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، مقر شركة موبايلي في مدينة مكة المكرمة للوقوف على استعداداتها لموسم الحج لهذا العام.

واستعرض الرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس سلمان البدران الخدمات التي ستقدمها موبايلي لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة للاستعدادات التي قامت بها الشركة التي شملت زيادة نسبة تغطية الجيل الخامس عن العام الماضي بنسبة 85%، وإضافة أربعة مواقع جديدة لزيادة مساحة التغطية، وزيادة نسبة سعة البيانات الأساسية بنسبة 20%، وزيادة نسبة تغطية الألياف بنسبة 120%.

وقال: “نفخر بتعاوننا وشراكتنا مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن، وندرك أهمية قطاع الاتصالات في تقديم الخدمات اللازمة للحجاج “.

وحرصًا على تحسين تجربة الحجاج الذي من المتوقع أن تكون أعدادهم أكبر من السنوات الماضية، قامت موبايلي بتطوير شبكتها في مواقع المشاعر المقدسة، وتحسين عدة خدمات من ضمنها مركز التميز التشغيلي في مدينة مكة المكرمة الذي يتم تطويره بشكل سنوي لضمان سرعة استجابة عالية للأعطال أو معطيات الشبكة مما يجعل المركز جاهزًا لخدمة حجاج بيت الله.

وأثناء الجولة التعريفية، أوضح الرئيس التنفيذي للتقنية في موبايلي علاء مالكي، أن الشركة ستوفر طاقماً ذا خبرة مهنية عالية من جميع الأقسام التقنية، للتعامل مع جميع ما يختص بأجزاء الشبكة بمنطقة الحرم والمشاعر المقدسة بشكل خاص، ومكة المكرمة بشكل عام.

وسيقوم الطاقم بمراقبة مؤشرات الشبكة ومؤشرات الجودة معتمدين على أحدث عمليات الأتمتة والذكاء الاصطناعي للتحليل والتوصية بالتغييرات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقليل الازدحام وتحقيق التوازن في حركة المرور في المناطق شديدة الازدحام لضمان تقديم خدمات متكاملة وعلى أعلى المستويات للحجاج.