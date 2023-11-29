وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يلتقي بطلاب وطالبات الوطن المبتعثين لأمريكا

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التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في العاصمة الأمريكية واشنطن، عددًا من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين للتدريب والتعليم، وذلك على هامش الجولة التي يقوم بها وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ معاليه الجميع، بفوز المملكة باستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكداً أن قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لهذا الملف وغيرها من الملفات التنموية والاقتصادية التحولية تمثل درساً مهماً في القيادة والطموح.

وأعرب معاليه في اللقاء المفتوح الذي عقد بمقر الملحقية السعودية في واشنطن، عن فخره واعتزازه بسفراء الوطن المبتعثين، موضحًا أهمية دورهم في تعزيز تنافسية المملكة خلال التميز في مجالات العلوم والهندسة والتقنية وعلوم الفضاء، معدًّا الشباب والفتيات ضمن الركائز الأساسية لتحقيق طموح المملكة.

حضر اللقاء، معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، والملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري، وأعضاء من سفارة المملكة ومكاتبها الفنية.