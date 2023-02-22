نحتفل بذكرى وطنية غالية ومسيرة ريادية عظيمة للمملكة

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رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله -.

وأكّد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح له بهذه المناسبة، أن الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الغالية هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة للمملكة، تمكّنت قيادتها الرشيدة خلالها من تحقيق الرفاهية لشعبها، وتوفير الأمن والأمان، لتغدو أنموذجًا عالمياً يحتذى به أمام دول العالم أجمع، مشيراً إلى أن المناسبة تأتي في ظل وجود رؤية طموحة تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة البناء والتطور لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة في مختلف المجالات.