وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة النجاحات التي تحققت في موسم حج هذا العام على جميع الأصعدة، والتي جاءت نتيجة للرعاية الكريمة والاهتمام المستمر من القيادة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن نجاح الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية والفضاء خلال موسم الحج تحقق بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود والتمكين المستمر من القيادة الرشيدة.

ووجه السواحه شكره وتقديره لجميع منسوبي ومنسوبات القطاع الذين نالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن هذا العام، وقدموا جهوداً استثنائية لخدمة القيادة والوطن، سائلاً المولى أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم، ويديم على المملكة ازدهارها في ظلّ القيادة الحكيمة.