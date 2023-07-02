وزير الاتصالات يلتقي كبرى شركات التقنية والابتكار والفضاء في هونج كونج

المناطق_واس

استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في لقاء بعنوان بوابة واحدة لرؤية مشتركة اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الصينية جون لي، المشاريع المشتركة بين السعودية وهونج كونج والفرص الاستثمارية التي تعزز رؤية السعودية 2030، للتحول نحو اقتصاد قائم على الشراكة والابتكار، مسلطاً الضوء على أبرز نتائج الرؤية التي تحققت تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- لبناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي وحكومة رقمية فاعلة، بالاعتماد على مرتكزات القوة ومنها الطاقات والكفاءات التقنية التي جعلت من المملكة كأكبر تكتل للقدرات البشرية في التقنية والابتكار في المنطقة، ومركزًا محوريًا للتقنية وتسجيل أكبر قصة لتمكين المرأة في القطاع التقني عالمياً بنسبة نمو من 7% في العام 2017 وصولا إلى 33% اليوم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القفزات الكبرى في استثمارات المال الجريء والاستثمارات التقنية في المملكة.

وأشار معاليه إلي الفرص الاستثمارية التي يوفرها النظام البيئي لقطاع التقنية في المملكة داعياً الشركات إلي الاستثمار في عدد من المجالات منها الصحة الرقمية، والسياحة والابتكار في مجال الطاقة والصناعة.

وفي كلمته الافتتاحية أشاد الرئيس التنفيذي لهونج كونج الصينية جون لي، برؤية المملكة 2030 .

ويأتي اللقاء بهدف تعزيز العلاقات الحكومية في المجالات التقنية، وتطوير منظومة الشركات الوطنية الناشئة، إلى جانب جذب الاستثمارات التقنية واستقطاب رأس المال الجريء، وضمن جدول أعمال الزيارة التي يجريها وفد منظومة الاتصالات لجمهورية الصين الشعبية.