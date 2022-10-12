وزير الاتصالات يُناقش مع نظيره القطري تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتفعيل مبادرات المجلس التنسيقي بين البلدين

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التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم، بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر المهندس محمد المناعي، بحضور سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر .

ويأتي اللقاء في إطار زيارة وفد منظومة الاتصالات وتقنية والمعلومات التي يُجريها لدولة قطر ، والهادفة إلى فتح آفاق جديدة وتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التقنية والابتكار، وتفعيل دور المنطقة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وناقش السواحه خلال لقائه نظيره القطري، أهمية تفعيل الشراكة بين البلدين الشقيقين في مجالات دعم نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار، إلى جانب تفعيل المبادرات المدرجة ضمن مجلس التنسيق السعودي القطري، والمتمثلة في مبادرة تمكين ريادة الأعمال الرقمية بين شركات البلدين، والمبادرة السعودية القطرية للمهارات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات في المجالات الخاصة بالتقنية والابتكار من خلال عقد ورش عمل، وتبادل الخبرات.

وأطلع معالي الوزير على تجربة “وادي تسمو الرقمي” الذي يهدف إلى تحقيق رؤية قطر الذكية، حيث يُعد الوادي منصة تصل كل من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأكاديميين والباحثين والطلاب والشركات العالمية والمؤسسات بعضهم البعض بهدف ابتكار حلول رقمية جديدة.

وزار معاليه مركز الاتصال الحكومي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، واطلع على خدمات المركز الذي يُعد نقطة وصل بين الجهات الحكومية والجمهور.

من جهة أخرى، زار السواحه مركز «مدى» والتقى بالرئيس التنفيذي مها المنصوري، وتجول معاليه خلال زيارته على أقسام المركز متعرفًا على الخدمات التي يُقدّمها لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع رقمي قابل للنفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن.