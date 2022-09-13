وزير الاستثمار: تكلفة إنتاج الصلب منافسة جدًا للأسعار العالمية

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن تكلفة إنتاج الصلب في المملكة حالياً منافسة جداً مقارنة بالتكلفة العالمية، مشيرا إلى أنها أيضا تنتج انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أقل من المتوسط العالمي بنسبة 60%.

وأوضح الفالح أن توفر الغاز الطبيعي والكهرباء منخفضي التكلفة، أسهم في تحقيق إنتاج منافس، كما أن استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء بدلاً من الفحم في عمليات التصنيع، عبر تقنيات الاختزال المباشر، تسبب في تقليل الانبعاثات الضارة.

فيما تستخدم مصانع المملكة أفران القوس الكهربائي بنسبة 100%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 28%، كما أن المملكة باتت في وضع يهيئها لتسريع التحول إلى إنتاج الحديد الأخضر.

وتوقع وزير الاستثمار، خلال المشاركة في المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب، أمس الاثنين، ارتفاع القدرة التنافسية لمصنعي الصلب في المملكة من حيث التكلفة؛ بسبب التوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون، حسب “عكاظ”.

وبين أن لدى المملكة بنية تحتية من الأفضل عالمياً، وهناك شبكة واسعة تضم أكثر من 40 مدينة صناعية، بعضها مخصص للصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة.

ونوه إلى وجود خطط جارية لإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، إضافة إلى بنية تحتية لوجستية متطورة، تتكون من حوالى 5500 كيلومتر من السكك الحديدية، و10 موانئ، و28 مطاراً، وحوالى 232 ألف كيلومتر من الطرق.