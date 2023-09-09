وزير الاستثمار: وجود المملكة في قمة مجموعة الـ20 جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي

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قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن وجود المملكة منذ عام 2008م بصفتها إحدى الأعضاء الرئيسيين في قمة مجموعة العشرين (G20) جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، وقدرتها على التأثير في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، ولما لها من مبادرات مميزة ومؤثرة في تحقيق أهداف المجموعة، فضلاً عن دورها المحوري في ضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم.
وأوضح وزير الاستثمار أن المملكة تشارك في القمة الـ(18) لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين (G20) بالهند، ضمن وفد حكومي كبير يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود أجندة ذات أبعاد اقتصادية وتنموية دولية، مما يؤكد المكانة الرفيعة والموقع القيادي الذي تحتله المملكة وقيادتها الرشيدة في المنطقة والعالم.
وأشار إلى ان مشاركة وزارة الاستثمار في أعمال قمة مجموعة العشرين، في الهند، تؤكد اهتمام المملكة في تحفيز الاستثمارات المتبادلة مع العالم، وإبراز البيئة الاستثمارية المتميزة في المملكة.