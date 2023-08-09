وزير الاستثمار يختتم زيارته لأمريكا اللاتينية

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اختتم معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح والوفد المرافق له الذين يمثلون عددا من الجهات الحكومية والشركات الوطنية وممثلي القطاع الخاص , الزيارة الرسمية لأمريكا اللاتينية.

والتقى الفالح خلال زيارته جمهورية بنما، معالي وزير الخارجية البنومي جناينا تيواني، ومعالي وزير التجارة والصناعة فيدركو الفارو، وتم استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بنما وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية.

كما بحث معالي وزير الاستثمار خلال جولته التي بدأت في 31 يوليو 2023، سبل تعزيز التعاون والتكامل مع عدد من المسؤولين في مختلف دول أمريكا اللاتينية , إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية وتوسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين.

يذكر أن الزيارة هدفت إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية واستعراض الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المملكة ودول أميركا اللاتينية والفرص النوعية وغير المسبوقة التي تزخر بها المملكة في جميع المجالات.