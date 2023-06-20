وزير الاستثمار يعلن عن إطلاق شركة طيران جديدة في السعودية قريبا

كشف وزير الاستثمار “خالد الفالح” عن إطلاق شركة طيران جديدة في المملكة، وذلك بعد أشهر من إطلاق “طيران الرياض”.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن المملكة العربية السعودية هي دولة قوية ولها ثقلها وحجمها السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى المكانة الدينية التي تتمتع بها المملكة في قلوب المسلمين حول العالم.

وأكد أن المملكة في حاجة مستمرة إلى استحداث خطوط جوية جديدة لتواكب الأعداد والحشود التي تتوافد إليها كل عام.

ولم يعلن عن موعد إطلاق الخطوط الجوية الجديدة، لكنه أكد أنها ستكون في القريب العاجل.