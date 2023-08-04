وزير الاستثمار يلتقي عدداً من المسؤولين في الأوروغواي

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التقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أمس خلال زيارته جمهورية الأوروغواي عدداً من الوزراء بجمهورية الأوروغواي، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن جولة معاليه لأمريكا اللاتينية بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية واستعراض الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المملكة ودول أميركا اللاتينية والفرص النوعية والغير المسبوقة التي تزخر بها المملكة في جميع المجالات.

وجرى خلال لقاء معالي المهندس خالد الفالح بمعالي وزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحث معالي وزير الاستثمار، مع معالي وزير الصناعة والطاقة والتعدين المهندس عمر باغانيني، سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتاحة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين في كلا البلدين.

وناقش معاليه مع معالي وزير الثروة الحيوانية الزراعة والثروة السمكية بجمهورية الأوروغواي فيرناندو ماتوس، أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مجال الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية.

فيما عقد معالي المهندس خالد الفالح لقاءً مع معالي وزير الاقتصاد والمالية أزوسينا أربليتشي، حيث جرى اسعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ومناقشة آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

من جهة أخرى، يستكمل معالي وزير الاستثمار والوفد المرافق له الزيارة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، يعقد خلالها العديد من الاجتماعات واجتماعات الطاولة المستديرة مع الشركات بهدف استكشاف فرص تعزيز وتعميق الشراكات الاستثمارية.