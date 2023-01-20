وزير الاقتصاد: المملكة تطوّر قطاعات جديدة لجذب المستثمرين

المناطق_الرياض

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب ما تقوم به من جهود لخلق فرص مجدية للمستثمرين من بينها التوسع في قطاعات جديدة.

وقال الإبراهيم خلال ندوة أدارتها الزميلة لارا حبيب في دافوس: “لدينا أربعة قطاعات جديدة، هي الرياضة والترفيه والسياحة والثقافة، كما لدينا قطاعات يعاد تنشيطها باتجاه جديد مثل التعدين وعقدنا النسخة الثانية من منتدى التعدين الأسبوع الماضي ونلاحظ نموا قويا لهذا القطاع”.

وأضاف أنه “يجب ألا ننسى مبادرة السعودية الخضراء، حيث نريد أن نحافظ على مركزنا كرواد في مجال الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة”.

وتابع الإبراهيم: “السعودية و(أرامكو) الأكثر صداقة للبيئة من ناحية الانبعاثات الناجمة عن إنتاج النفط وكل الأنشطة المرافقة، لكن أيضا في الطاقة الجديدة والنظيفة أعلنا من خلال مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء العديد من هذه الجهود”.

وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، بأن لدى المملكة أرخص تكلفة لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأكبر مصنع للهيدروجين الأخضر يتم بناؤها حاليا مع شركاء دوليين في نيوم، مشيرا إلى أن الفرص تنمو، حيث إن هناك 186 مليارا لجعل الاقتصاد أخضر وهذا مصدر نمو قوي.