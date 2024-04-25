وزير الاقتصاد: تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري وجذب الاستثمار عناصر أساسية لتسريع النمو الاقتصادي

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شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في كلمة افتتاحية اليوم في مؤتمر صندوق النقد الدولي عن السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، المقام في العاصمة الرياض.

وأكد معاليه أن تشجيع الابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عناصر أساسية لتصميم سياسات لزيادة المرونة وتسريع التنويع الاقتصادي، مضيفاً أن القطاع الصناعي يشهد تقدماً كبيراً في المملكة، بما في ذلك جهود التنويع والتقدم في القطاعات غير النفطية مثل اللوجستيات البحرية والصلب وفقاً لرؤية السعودية 2030.

وعن إستراتيجية السياسة الصناعية، ذكر معاليه أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أجرت دراسات معمقة لدعم صياغة الإستراتيجية، وتحسين القوة الإقليمية في 13 منطقة بالمملكة.

وجرى خلال المؤتمر افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض، وجاء اختيار الرياض تقديراً لمكانة المملكة الاقتصادية والدور المحوري الذي تقوم به في تعزيز العمل الدولي، وسيسهم المكتب في زيادة أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، والتبادل المعرفي لتوطيد العلاقات وصناعة القرارات.