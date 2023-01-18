وزير الاقتصاد: نستهدف القطاعات غير التقليدية لتوفير الوظائف للمواطنين

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أكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، أن المملكة ستواصل الاستفادة من القطاعات غير التقليدية مثل الترفيه والسياحة والرياضات الإلكترونية لتوفير فرص عمل وتحسين الحياة وجذب المواهب.

وأوضح على هامش مشاركته المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن هذه الأشياء كان يُنظر لها في الماضي على أنها نتائج ثانوية للتحول الاقتصادي لكنها حالياً تُعَدّ مكونات رئيسية من أجل التحول الأمثل.

وأشار الإبراهيم إلى أن الحكومة تهدف إلى توفير وظائف بشكل أسرع من معدل دخول الناس إلى سوق العمل، مضيفاً “وصلنا إلى 2.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص هذا العام وهو رقم قياسي مرتفع” .

وكشف أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وصلت إلى 37%، متجاوزة هدف الحكومة بالوصول إلى 30% بحلول عام 2030، مبيناً أن معدل البطالة بين الرجال السعوديين وصل إلى 4.8%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.