وزير الاقتصاد: نسعى لأن تصبح صادراتنا أكثر تنوّعاً وتعقيداً ومنافسة عالمياً

ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن المملكة تسعى لأن تصبح صادراتها أكثر تنوّعاً وتعقيداً، ومنافسة على المستوى العالمي.

وقال الإبراهيم في مقابلة مع قناة “الشرق”: إن المملكة تركز على مجموعتين من القطاعات، الأولى تمثل القطاعات التي لم يكن لها حضور بشكل كبير في الاقتصاد، مثل: الترفيه، والرياضة، والثقافة، والسياحة، والتي ستلعب دوراً كبيراً في خلق الوظائف وجذب المواهب”.

وأبان أن المجموعة الثانية محور التركيز؛ تشمل القطاعات التي يتم التعويل عليها لتنويع الاقتصاد غير النفطي، مضيفاً أن المملكة أمامها الكثير من الفرص في هذا المجال، مشيراً إلى النمو المتسارع الذي تشهده الأنشطة غير النفطية في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن اقتصاد في طريقه ليصبح شاملاً ومستداماً، بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل تحقيق العديد من المستهدفات والمبادرات التي تم إطلاقها، والتي تتيح فرص مشاركة أكبر أمام القطاع الخاص.