وزير الاقتصاد والتخطيط خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية: “المواطن السعودي مصدر فخرنا وطاقتنا”

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شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية والمقام في العاصمة الرياض، ضمن كلمة رئيسية بعنوان “الاستثمار في مستقبلنا – بناء رأس المال البشري من خلال إستراتيجيات التمويل المستدام”.

وفي كلمته، سلّط معاليه الضوء على التطور العالمي السريع في قطاع رأس المال البشري، منوهًا بالنمو الاقتصادي بوصفه شهادة على الإبداع والبراعة.

وقال: إن شباب المملكة يمثل “نافذة من الفرص الديموغرافية” لتعزيز الإنتاجية فنسبة من هم في سن العمل تمثّل 73%، والمواطن السعودي هو أثمن مواردنا، وأكبر فخر لنا وأعظم مصدر لطاقتنا.

وضمن مساعي المملكة لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، أفاد الإبراهيم أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تضاعفت لتصل إلى أكثر من 36% منذ عام 2015، حيث تشغل المرأة حاليًا 20% من المقاعد في مجلس الشورى والعديد من المناصب القيادية في الجهات الحكومية، إضافة إلى مناصب إدارية في القطاعين العام والخاص، وتقود 45% من المناصب العليا في الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة.