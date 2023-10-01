وزير الاقتصاد والتخطيط يرأس وفد المملكة في الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة

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يرأس معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة التي تنطلق غدًا، في العاصمة لشبونه.

وتتضمن اجتماعات اللجنة، التي تستمر يومين، أجندة حافلة تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية، وتستعرض الفرص الاستثمارية في البلدين الصديقين، وأشكال التعاون الثنائية الأخرى.

وسيلقي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الكلمة الافتتاحية والختامية في الاجتماع، إلى جانب معالي وزير الاقتصاد والشؤون البحرية البرتغالي أنطونيو كوستا سيلفا.

كما سيلقي معاليه الكلمة الافتتاحية في منتدى الاستثمار السعودي البرتغالي، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين في البرتغال، وتوقيع اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويضم وفد المملكة المشارك في الاجتماعات ممثلين عن كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة التعليم، ووزارة الرياضة، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الإعلام، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وصندوق الاستثمارات العامة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية واتحاد الغرف السعودية.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والبرتغال تأسست رسمياً في العام 1980 مع افتتاح سفارة البرتغال في السعودية، في حين شكلت المملكة بعثة دبلوماسية في لشبونة في عام 1995، كما تم توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في عام 2006.