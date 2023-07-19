وزير الاقتصاد والتخطيط يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023

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رأس معالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, وفد المملكة المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023 حول أهداف التنمية المستدامة والمقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقال معاليه خلال كلمته التي ألقاها, إن لدينا هدفاً مشتركاً، محوره “تسريع تعاوننا الجماعي وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب”, وهناك التزامات لإحداث فرق وتجاوز مرحلة الجهود الفردية, وتبني مفاهيم التفكير الجريء والتعاون بهدف تسريع تحقيق الأثر.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط: ندرك مدى ترابط عالمنا اليوم، حيث تتجاوز التحديات حدوده الجغرافية, ولن نتمكن من حل القضايا العالمية الأكثر تعقيداً من دون التعاون, وأن العالم يسير منذ آلاف السنين في مسار أكثر اندماجاً وتكاملية.

وأكد أن المملكة في رحلة تحول غير مسبوقة، وتركز على أهداف التنمية المستدامة التي تعد جزءاً أساسياً في إطار عملنا, كما جرى مواءمة الجهود مع الدروس التي تعلمناها, من خلال تضمين أهداف التنمية المستدامة في البرنامج الوطني، ودعم الابتكار، والاستثمار في التنمية البشرية, مشيراً إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيده الله – قائد ملهم يشجعنا على الابتكار في الأساليب والمنهجيات وتطويرها باستمرار.

واختتم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط كلمته داعياً إلى التعامل مع أهداف التنمية المستدامة بمنظور موسع، يعكس الترابط بين الدول، ويتبنى التجارب، ويعطي الأولوية لرأس المال البشري.

يذكر أن مشاركة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023 بوفد يتشكل من 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي تأتي استكمالاً لمشاركاتها السابقة في أعمال المنتدى سنوياً باستمرار منذ عام 2017.