وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في الافتتاح الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023

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شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم في الافتتاح الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023، المعني بالتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2023 م في مدينة نيويورك.

ويرأس معالي وزير الاقتصاد والتخطيط وفد المملكة الذي يضم 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.

ويركز المنتدى على تقييم الجهود في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتستعرض خلاله الدول منجزاتها بتقديم التقارير الوطنية الطوعية والتي تبيّن مدى الإنجاز نحو تحقيق الأهداف.

يذكر أن المنتدى يقام في كل عام منذ عام 2015 تحت إشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وقد شاركت المملكة في أعمال المنتدى منذ عام 2017م.