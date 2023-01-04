وزير الاقتصاد والتخطيط يطّلع على أبرز المشروعات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي في “سدايا”

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زار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالرياض.

وبحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خلال لقاءه معالي رئيس “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي المشروعات المتعلقة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي, وذلك بحضور معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من المسؤولين.

بعد ذلك قام وزير الاقتصاد والتخطيط بجولة في مقر “سدايا” واطّلع على أدوار مركز عمليات المدن الذكية، والمنصة الوطنية للمدن الذكية التي تدعم عدة قطاعات حيوية في المملكة، كما اطّلع على أهم الإجراءات التي تقوم بها “سدايا” في سبيل تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً عالمياً يجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعاً، من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وتمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.