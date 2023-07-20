وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي عدداً من قادة الوفود والوزراء على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى بالأمم المتحدة

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التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى بالأمم المتحدة الذي تشارك فيه المملكة, مدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية للبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية رباب فاطمة، ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبوليريك ايجر، والمندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والدكتور محمد الحسن.

وتأتي هذه الاجتماعات لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث فرص التعاون في إطار الجهود الدولية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن مشاركة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى هذا العام تأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال مشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030، والتزام المملكة بعقد الشراكات على الصعيد الوطني والدولي لتمكين السلام والازدهار ورسم مستقبل مستدام للجميع.