وزير البيئة والمياه والزراعة يلتقي بالمواطنين والمزارعين بمنطقة مكة المكرمة

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التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أمس، بعددٍ من المواطنين والمزارعين والمستثمرين، بجانب مديري قطاعات المنظومة في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك لمناقشة الاحتياجات المائية والزراعية وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة، منوهًا بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لمختلف قطاعات البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المستفيدين، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات، والحرص على تقديم خدمات بجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات العامة؛ لتحقيق متطلبات جودة الحياة، مثمنًا مقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والمشروعات التي تشرف عليها في المنطقة.

وتضمّن اللقاء، بحث الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين، واستفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها المنظومة من خلال الفرع، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على دعم المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات للمواطنين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وبذل كل الجهد للاهتمام بها بما يدعم إستراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.