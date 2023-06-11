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وزير البيئة والمياه والزراعة يُطلق الآلية الجديدة للإنذار من الظواهر الجوية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 يونيو 2023 - 11:50 صباحًا

المناطق_مكة

يُطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي غداً، الآلية الجديدة للإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية، وذلك خلال الورشة الوطنية التي ينظمها المركز الوطني للأرصاد بمشاركة الجهات الحكومية وذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية.

وتتضمن الورشة, التي تُعقد بفندق موفنبيك بالرياض وتستمر لمدة يومين, عددًا من المحاور أبرزها؛ آلية الإنذار المبكر وفُرص التطوير، والخدمات والمبادرات الإقليمية، والتجارب المماثلة ومدى الاستفادة منها، والجوانب التشريعية والقانونية، والأنظمة والمعايير الدولية للإبلاغ عن الظواهر الجوية إضافة إلى الدور المأمول من الجهات المستفيدة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 يونيو 2023 - 11:50 صباحًا
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shimaa mohamed

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