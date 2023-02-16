وزير البيئة يدشّن مشاريع شركة التنمية الغذائية لاستثمار 4.5 مليارات ريال بحلول 2030م

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دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، مشاريع جديدة لشركة التنمية الغذائية، إحدى شركات الدواجن الوطنية، والتي أعلنت من خلالها عن خطتها لاستثمار ما يقدر بــ (4.5) مليارات ريال بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمقر الوزارة بالرياض بحضور معالي رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية عمرو عبدالله الدباغ، ورئيس مجلس إدارة شركة “إم إتش بي” الدكتور جون ريتش، وعدد من وكلاء الوزارة ومسؤوليها، بهدف الوصول إلى إنتاج (80%) من احتياجات المملكة من الدواجن محليًا بحلول 2025م، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستدامته بالمملكة.

وشهد معالي الفضلي خلال الحفل توقيع أربع اتفاقيات للشركة مع صندوق التنمية الزراعية، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى شركة MHP ريتش الأوروبية؛ لتحقيق عدد من خطط ورؤى منظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تغطية احتياجات المملكة من الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء، والحد من التلوث، ورفع جودة الهواء والوصول إلى الحياد الكربوني المنشود؛ دعمًا لمستهدفات الوزارة، كما ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأطلقت شركة التنمية الغذائية خلال الحفل، مبادرة للشراكة المجتمعية مع صغار المستثمرين في مجال صناعة الدواجن؛ لإنتاج (1،2) مليون دجاجة يوميًّا، بالإضافة إلى اعتماد خط إنتاج صحي جديد باسم “تنمية لايف”، لمنتجات دواجن صحية مدعمة بالأوميقا 3؛ وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة وأسلوب الحياة الصحي، كما شهد الحفل عقد شراكة إستراتيجية للتنمية الغذائية مع شركة (MHP)، وهي أكبر منتج للدواجن في أوروبا.

وتُعد شركة التنمية الغذائية إحدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة، ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية، وهي شركة عامة مدرجة في تداول السعودية، وتعد المزود الرائد للدواجن ومنتجات اللحوم الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت من الحصول على المعيار العالمي المعتمد لسلامة الأغذية من اتحاد التجزئة البريطاني.