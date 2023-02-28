وزير البيئة يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي

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رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالأعضاء، وأشار إلى أن تحول (المؤسسة العامة للحبوب ـــــ سابقاً) إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي يأتي لأهمية قيام الهيئة بالأدوار المناطة بها والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات الاستباقية المطلوبة لمواجهة أي تطورات عالمية في اسواق السلع الغذائية، والقيام بدور التنسيق وتوحيد الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي من القطاعين العام والخاص.

وبعد ذلك استعرض معالي محافظ الهيئة جدول الأعمال، حيث تضمن مسار تحويل المؤسسة العامة للحبوب ـــ سابقاً إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ومناقشة تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى وجدول الأعمال المتعلقة بنشاط الهيئة المدرجة. وأصدر المجلس عدداً من القرارات في هذا الشأن.

حضر الاجتماع كلاً من محافظ الهيئة المهندس أحمد عبدالعزيز الفارس، ووكيل شؤون المناطق بوزارة الداخلية المهندس عبدالله عبدالرحمن الربيعة، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد صالح العيادة، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ سامي سعد الصقر، ووكيل السياسات المالية الكلية بوزارة المالية الأستاذ ثامر صالح الجارد، والوكيل المساعد للأعمال المساندة بوزارة التجارة الأستاذ محمد عبدالله العبيد، والمهندس عبدالله سالم بن نوح والمهندس أحمد عبدالوهاب عابد كممثلين عن القطاع الخاص.