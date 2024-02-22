وزير البيئة : يوم التأسيس مصدر اعتزاز لكل مواطن ومواطنة نستلهم فيه الدروس والعبر لمواصلة مسيرة البناء

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رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة يوم التأسيس .

وأكد معاليه أن المملكة تحتفي اليوم بذكرى تأسيس وطن وُضِعت أولى لَبِنَاته قبل ثلاثة قرون، ومنذ ذلك التاريخ نستلهم الدروس والعبر من أجل مواصلة البناء والتطور والتقدم، مشيرًا إلى أن تاريخ 22 فبراير من كل عام أصبح مصدر اعتزاز لكل مواطن ومواطنة، نجدد فيها العهد على المضي قدمًا في طريق الأجداد العظماء الذين بذلوا الغالي والنفيس لبناء الوطن.

وأعرب عن فخره بكفاح الأجداد واستمرار مسيرة الخير والعطاء التي توالت بأيدي أبناء وبنات الوطن الأوفياء، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والذي تشهد فيه المملكة نهضة تنموية واقتصادية كبيرة استندت على أهداف رؤية وطنية طموحة، مؤكدًا على مواصلة التقدم نحو المستقبل بجذور راسخة من تاريخ البطولات وكفاح الأجداد؛ لبذل كافة الجهود لرفعة الوطن.

ودعا معاليه المولى الله -عز وجل- أن يديم على المملكة نعم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وأن يعيد هذه المناسبة على وطننا الغالي وهو يشهد نهضةً شاملة وتقدم في كافة المجالات انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.