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وزير التجارة: سيتم إعلان نظام لحماية المستهلك في المملكة خلال 8 أشهر

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 فبراير 2023 - 8:37 مساءً
وزير التجارة

قال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إنه سيتم إعلان نظام لحماية المستهلك في المملكة خلال 8 أشهر.

وأضاف في تصريحات نقلتها الإخبارية، اليوم الجمعة، أن نظام حماية المستهلك، وصل لـ لجنة الخبراء، وسيذهب قريبا إلى مجلس الشورى.

وفي حديثه عن نظام الشركات الجديد، قال إنه تم الاستعانة بتجارب الدول، والاستفادة من خبرات رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الدولة لا تتدخل بين الشريك والشريك، بل دورها يتمثل في الحوكمة، والتشجيع، والمراقبة.

 

 

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 فبراير 2023 - 8:37 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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