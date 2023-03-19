وزير التجارة يجتمعُ بنظيره التركي ويفتتحُ أولَ معرضٍ تجاري للصادرات التركية

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اجتمع معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمعالي وزير التجارة التركي محمد موش، وذلك خلال زيارته المملكة.

وأقيم خلال الزيارة ملتقى الأعمال السعودي التركي، إذ شهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات في قطاع الصناعة، بحضور 450 شركةً من كبرى الشركات السعودية والتركية.

وافتتحَ الدكتور القصبي، أولَ معرض تجاري للصادرات التركية ” ترك إكسبو 2023″ المُقام بمدينة الرياض خلال المدة من 19 – 21 مارس الجاري، حيث يهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات والخدمات المُقدمة من الشركات التركية، ويمنح المعرض فرصة اللقاء بالعديد من المصدرين والمستوردين في قطاع الإنشاءات، بمشاركة 150 شركةً تركيةً.

كما سيُقام ملتقى للأعمال بين الجهات الحكومية السعودية وشركات المقاولات التركية؛ لبحث أوجه التعاون، والتعريف بالخدمات والمنتجات المُقدمة من الجانبين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية تركيا خلال عام 2022م بلغ حوالي 21.9 مليار ريال، إذ جاءت اللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات المعدنية كأبرز السلع المُصدرة، فيما سجلت المصنوعات من الحديد أو الصلب (الفولاذ)، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأبرز السلع المستوردة.