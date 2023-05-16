وزير التجارة يرعى فعاليات ملتقى اليوم العالمي للقياس 22 مايو الجاري

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يرعى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي فعاليات ملتقى اليوم العالمي للقياس2023م تحت شعار “القياس يدعم نظام الغذاء العالمي”، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء الاثنين القادم 22 مايو, وذلك بمقر هيئة المواصفات في مدينة الرياض.

وستُعقد جلسات الملتقى بحضور عدد كبير من المسؤولين ونخبة من الكفاءات الوطنية والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

وأوضحت الهيئة أنّ الملتقى يستهدف إبراز جهود المملكة في مجال القياس والمعايرة، وتناول أثر هذا القطاع الحيوي على نظام الغذاء العالمي من خلال استعراض تجارب وطنية ودولية في مجال سلامة الغذاء.

وسيعمل الملتقى عبر جلساته المختلفة على تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة للخروج بتوصيات وحلول تسهم في تحسين وتطوير أنشطة القياس والمعايرة.

ودعت المهتمين والمختصين الراغبين في حضور الملتقى إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للفعالية https://events.saso.gov.sa/ar/WorldMetrologyDay2023